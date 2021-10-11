وحدات الحرس بالقيروان والقصرين تحجز بضاعة مهربة قيمتها 325 ألف دينار (الداخلية)

ضبطت وحدات الحرس الوطني بالقيروان والقصرين، أمس الأحد، بضاعة مهربة قدرت قيمتها الجملية بـ325 ألف دينار، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الإثنين في بلاغين منفصلين.



فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني بالقيروان من ضبط شاحنة محملة ببضاعة مهربة تمثلت في كمية من الملابس المستعملة، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بأكثر 192 ألف دينار.



كما ضبطت وحدات الحرس الوطني بالقصرين وسيلتي نقل محملتين ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كميات من "المواد الغذائية وعلب شوكولاطة وكمية من مادة المعسل".



وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بأكثر من 133 ألف دينار.





