الحزب الوطني التونسي يعبّر عن ارتياحه للإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 15:23قراءة: 0 د, 56 ث
عبّر الحزب الوطني التونسي، اليوم الإثنين، عن ارتياحه للإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن.

واعتبر هذا الحزب، في بيان أصدره مجلسه الوطني المضيّق، أن هذا الإعلان "إيجابي"، بالنظر لتقلد المرأة العديد من الوزارات، بالإضافة إلى التقليص في عدد الحقائب الوزارية، مثّمنا إعادة إنشاء وزارة الاقتصاد والتخطيط "التي تم إلغاؤها سنة 2011، بما من شأنه أن يجعل من هذه الوزارة قاطرة الإصلاح الاقتصادي العميق والطريق المؤدية للنمو الشامل".

وأكد الوطني التونسي على ضرورة "الخروج من حالة العجز الإقتصادي والمرور إلى دفع النمو والتنمية وخلق الثروة الوطنية"، داعيا إلى "تشجيع الإستثمار وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة، عبر وضع إستراتيجية واضحة المعالم وإجراءات حازمة وإصلاحات اقتصادية براغماتية".

كما حثّ على "وضع حد للبيروقراطية المجحفة وعلى مراجعة المنظومة القانونية التي تثقل كاهل الدولة التونسية والمنتجين والمستثمرين وتعطّل مسالك الإنتاج وخلق الثروة الوطنية"، مطالبا الحكومة بتخفيف وتبسيط الإجراءات والقوانين، ليتقبّلها المواطن ويطبّقها بكل أريحية.

يُذكر أنّ رئيسة الحكومة، نجلاء بودن كانت أعلنت صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج عن تركيبة حكومتها التي كُلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر 2021 من قبل رئيس الجمهورية، والتي ضمت في تركيبتها 24 وزيرا وكاتبة دولة، من بينهم 9 نساء، أدّوا جميعا اليمين الدستورية أمام الرئيس.

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لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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