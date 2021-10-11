اتحاد المرأة يعتبر حضور النساء في حكومة نجلاء بودن لا يرتقي للتناصف المنشود

عبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اليوم الاثنين، عن ارتياحه للاستجابة لمطلبه في تمكين النساء، في حكومة نجلاء بودن، من تسيير وزارات سياديّة ومنحهّن الثّقة لإدارة ملفات لها أهميّة تشغل الرأي العام التونسي وتشكّل هاجس المواطن ذات بعد مالي واقتصادي وعدلي.



واعتبر، في بيان له إثر إعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة والتي تضم 9 وجوه نسائية، أن حضور النساء في تركيبة الحكومة لم يرتق إلى التناصف المنشود والمنصوص عليه بالدستور التونسي ولا يجسّد المواطنة الحقيقية للنساء اللاتي ساهمن في إنقاذ البلاد في كل المراحل الدقيقة واثبتن كفاءتهن في كل المجالات وجدارتهن في كل الميادين.



وعبّر عن أمله في أن يتم تدعيم حضور النساء في باقي المناصب العليا في الدولة وفي تسيير المؤسسات العمومية والإدارات الجهوية والحقائب الديبلوماسية.



وأعرب، بالمناسبة، عن استحسانه لاختيار امرأة تتولى رئاسة الحكومة في سابقة لم يشهدها العالم العربي من قبل كرّست الاستثناء التونسي في مجال تكريس حقوق النساء و لاقت الترحيب من الرأي العام الوطني والدولي.



وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد اعلنت صباح اليوم الاثنين عن تركيبة حكومتها الجديدة التي تضم 25 عضوا من بينهم 9 نساء





