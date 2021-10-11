تطعيم أكثر من 4 آلاف تلميذ ضد كورونا خلال اليومين الأولين للحملة المتنقلة لتطعيم التلاميذ بالمؤسسات التربوية

وات - أفاد مدير الطب المدرسي والجامعي لطفي بن حمودة اليوم الاثنين أنه تم خلال اليومين الأولين من انطلاق الحملة المتنقلة لتطعيم التلاميذ بالمؤسسات التربوية ضد فيروس كورونا التي تتواصل من 7 الى 14 أكتوبر الجاري تطعيم 4 آلاف و 200 تلميذ من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق



واعتبر لطفي بن حمودة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن تلقيح هذا العدد من التلاميذ خلال الحملة في يوميها الأولين (7و8 أكتوبر الجاري) هو نتيجة طيبة ومشجعة حسب تقديره داعيا في هذا الصدد الأولياء الى منح موافقتهم لأبنائهم لتلقي التلقيح وحثهم عليه



وأبرز بن حمودة أن الحملة المتنقلة للتلقيح ستشمل حوالي ألف و 100 مؤسسة تربوية موزعة على كامل تراب الجمهورية لافتا الى أن هذه الحملة انطلقت ب7 ولايات (الكاف ومنوبة والمنستير وجندوبة وتوزر والقصرين وسليانة) على أن تنطلق بداية من اليوم في بقية ولايات الجمهورية



وبيّن في ذات السياق أنه تم خلال أيام التلقيح المكثف تطعيم نحو 265 ألف تلميذ من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق منهم أكثر من 169 ألف تلقوا جرعة واحدة وأكثر من 95 ألف تلقوا جرعتين.



