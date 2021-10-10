باراج الصعود للرابطة 2- الجولة الاولى - فوز الملعب القابسي ونادي منزل بوزلفة

فاز الملعب القابسي اليوم على مستقبل السبيخة في ملعب منزل النور بنتيجة هدف لصفر في الجولة الاولى للبطولة المضغرة ( باراج ) للصعود للرابطة المحترفة الثانية.
وسجل هدف الملعب القابسي لاعبه وجدي الجباري 65 من ضربة جزاء
وفي اطار نفس الجولة فاز نادي منزل بوزلفة في ملعب المسعدين على هلال الرديف 2-1 . وسجل ايهاب بالرجب د12 ود29 هدفي منزل بوزلفة فيما سجل ياسين الجديدي هدف الهلال د88
وسجل هدف الملعب القابسي لاعبه وجدي الجباري 65 من ضربة جزاء
وفي اطار نفس الجولة فاز نادي منزل بوزلفة في ملعب المسعدين على هلال الرديف 2-1 . وسجل ايهاب بالرجب د12 ود29 هدفي منزل بوزلفة فيما سجل ياسين الجديدي هدف الهلال د88
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