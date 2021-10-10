باراج الصعود للرابطة 2- الجولة الاولى - فوز الملعب القابسي ونادي منزل بوزلفة

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 17:42قراءة: 0 د, 21 ث
فاز الملعب القابسي اليوم على مستقبل السبيخة في ملعب منزل النور بنتيجة هدف لصفر في الجولة الاولى للبطولة المضغرة ( باراج ) للصعود للرابطة المحترفة الثانية.
وسجل هدف الملعب القابسي لاعبه وجدي الجباري 65 من ضربة جزاء

وفي اطار نفس الجولة فاز نادي منزل بوزلفة في ملعب المسعدين على هلال الرديف 2-1 . وسجل ايهاب بالرجب د12 ود29 هدفي منزل بوزلفة فيما سجل ياسين الجديدي هدف الهلال د88


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