باراج الصعود للرابطة 2- الجولة الاولى - فوز الملعب القابسي ونادي منزل بوزلفة

فاز الملعب القابسي اليوم على مستقبل السبيخة في ملعب منزل النور بنتيجة هدف لصفر في الجولة الاولى للبطولة المضغرة ( باراج ) للصعود للرابطة المحترفة الثانية.

وسجل هدف الملعب القابسي لاعبه وجدي الجباري 65 من ضربة جزاء



وفي اطار نفس الجولة فاز نادي منزل بوزلفة في ملعب المسعدين على هلال الرديف 2-1 . وسجل ايهاب بالرجب د12 ود29 هدفي منزل بوزلفة فيما سجل ياسين الجديدي هدف الهلال د88





