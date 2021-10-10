بنزرت: مجموعات احباء النادي البنزرتي ينفذون مسيرة احتجاجية للمطالبة باعادة فتح ملعب 15اكتوبر

وات - نفذت مجموعات احباء النادي البنزرتي اليوم مسيرة احتجاجية للمطالبة باعادة فتح ملعب 15اكتوبر وبرحيل هيئة النادي برئاسة عبد السلامة السعيداني.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية وسط حضور أمني مكثفى بعد ان تمت الدعوة اليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،من محيط مركب المرحوم احمد القروي قبل التحول عبر شارع حسن النوري الى قصر بلدية بنزرت ومنها عبر شارع الحبيب بورقيبة الى مقر الولاية .



ورفع المحتجون عددا من الشعارات المطالبة اساسا باعادة فتح ملعب 15اكتوبر لفائدة النادي ،ورحيل هيئة عبد السلام السعيداني ،محملينها ما يعيشه النادي وفريقه الاول لكرة القدم من مصاعب واشكاليات رياضية ومالية وادارية وفق تقديرهم.



وطالب المحتجون هيئة بلدية المكان بالرحيل ،مطالبن اجهزة الدولة بايلاء الجهة ما تستحقه من عناية واهتمام مؤكدين ان المسيرات ستتواصل يوميا حتى نهار الخامس عشر من الشهر الجاري ،اكتوبر، موعد الاحتفال بالذكرى ال58 لعيد الجلاء .

يشار ان المسيرة كانت مؤطرة ولم تعرف اي خروج عن طابعها السلمي .





