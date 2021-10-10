تونس تشارك في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بكولونيا الى حدود 13 اكتوبر الجاري

تشارك تونس، في الدورة 36 للصالون الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولونيا الألمانية "أنيغا " الذي انطلقت فعالياته أمس السبت وتتواصل إلى حدود يوم 13 اكتوبر 2021، وهي الدولة العربية والافريقية الوحيدة التي تحضر هذه التظاهرة التي تستقطب 7400 عارض.



وأكد مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، ان هذه الدورة من الصالون الدولي للصناعات الغذائية تدور في أجواء خاصة جدا مرتبطة بجائحة كوفيد -19، ما حدا بمنظمي هذه التظاهرة إلى تقليص مساحات العرض الممنوحة والحد من عدد العارضين وقد حصلت تونس على جناح يمتد على 400 متر مربع .

وبين المركز، الذي يشرف على المشاركة التونسية في هذه التظاهرة التي يتوقع أن يتوافد عليها 165 الف شخص من 180 بلدا، أن الجناح التونسي تم تشييده بشكل مفتوح بما يسمح بمشاركة أكبر عدد من العارضين.



وعبر العارضون التونسيون المشاركون ضمن جناح تونس عن استحسانهم فكرة تركيز الجناح المفتوح التي أتاحت لهم الفرصة لعقد لقاءات أعمال وفق المركز.



وبين المركز، في ذات البلاغ، أن المشاركة التونسية في التظاهرة ستمكن الصناعيين التونسيين من الحصول على فرص لابراء ثراء المنتوجات وجودتها .



وينتظم الصالون الدولى للمنتوجات الغذائية بمدينة كولونيا كل سنتين ويتمتع بسمعة عالمية في مجال الصناعات الغذائية ويتضمن تجارة التوزيع الى جانب الخدمات الغذائية .



