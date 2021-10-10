وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم القيام بانتدابات استثنائية ل222 شخصا بصفة تعاقدية

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 15:45قراءة: 0 د, 32 ث
تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بانتدابات استثنائية تخص 222 خطة لفائدة عدد من هياكل ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها وذلك بصفة تعاقدية، حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها.

وبينت الوزارة ان اختيار المترشحين لهذه الخطط سيتم، حصريا، من بين الاشخاص المسجلين الى حدود تاريخ 29 اكتوبر 2021 بقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

واضافت ان لجنة مكلفة بالنظر في تقييم مؤهلات المترشحين لخطط الانتدابات الاستثنائية، ستتولى ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لمقياسي السن وسنة الحصول على الشهادة العلمية بالنسبة للاختصاصات التي تتطلب شهادة علمية وتاريخ الحصول على المستوى التعليمي المطلوب للخطة المعروضة بالنسبة لبقية الاختصاصات التي لا تستدعي الاستظهار بشهادة علمية.







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