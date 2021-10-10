مطار توزر نفطة غير مستغل كما ينبغي ولا بد من دعمه بالخطوط الدولية (الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل)

وات - "ما يزال مطار توزر نفطة غير مستغل كما ينبغي، رغم أهميته في الاقتصاد المحلي سواء فيما يتعلق بالسياحة أو الحركة التجارية وكذلك حركة المسافرين العائدين من الخارج" بحسب ما صرح به محمد علي الهادفي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل عقب زيارة وفد عن وزارة النقل للوقوف على تقدم مشروع تحسين البنية التحتية وإعادة تهيئة مدرج الطائرات.



وعبر الهادفي في تصريح ل(وات) عن الامل في عودة نشاط الملاحة الجوية قريبا بالنسبة الى الرحلات الداخلية مضيفا بخصوص الرحلات الدولية، ان الخطوط التونسية مدعوة اليوم الى دعم خطي توزر باريس وتوزر ليون، والإبقاء عليهما مع ضرورة برمجة خطوط دولية أخرى.



وشدد على حاجة الجهة الى رحلات دولية قادرة على تأمين عودة التونسيين بالخارج مطالبا بعودة خطوط كانت موجودة سابقا منها خط بروكسيل وخط مدريد بغاية انقاذ الجهة اقتصاديا واجتماعيا لما يمكن أن يمثله المطار من فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية.



