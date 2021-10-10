وزارة الخارجية : "تونس تندد بتصريحات بعض الشخصيات السياسية حول دعوة اطراف اجنبية للتدخل في الشأن الوطني " (بيان)

اصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بيانا جاء فيه ان "تونس تندد بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية."



واكدت وزارة الخارجية في بيانها الصادر بعد ظهر اليوم الاحد، ان تونس التي تؤكد التزامها التام بحماية الحقوق والحريات ولاسيما حرية التعبير، لتستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة (في اشارة الى الرئيس المؤقت الاسبق منصف المرزوقي )

واضاف البيان انه " كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تحتاج فيه بلادنا إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسي وللذود عن وحدة بلادنا وحرية خياراتها الداخلية.



واكدت وزارة الخارجية "إن تونس التي تظلّ متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، لتحرص كل الحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال

.وكانت مواقع الكترونية تناقلت يوم امس مقطع فيديو لوقفة احتجاجية نظمها تونسيون بباريس يظهرمن خلاله الرئيس المؤقت السابق ،المنصف المرزوقي وهو يلقي كلمة و يدعو فرنسا إلى رفض ما وصفه ب"الانقلاب" وعدم الوقوف إلى جانب نظام قيس سعيّد.







