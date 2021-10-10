الترجي الرياضي التونسي واتحاد طرابلس الليبي يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري برادس

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 14:36قراءة: 0 د, 24 ث
حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الاياب للدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد طرابلس الليبي انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب رادس حسب ما افاد به نادي الترجي التونسي.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين موعد مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الافريقية والتي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بإتحاد طرابلس الليبي يوم الأحد 17 أكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً بملعب شهداء بنينة‎ بمدينة بنغازي.

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