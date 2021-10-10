نابل: قافلة متنقلة للتعريف بمفهوم اللامركزية بالسوق الأسبوعية بقربة

وات - حطت القافلة المتنقلة للتعريف باللامركزية التي تنظمها وزارة الشؤون المحلية والبيئة وهيئة الاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، صباح اليوم الأحد، بالسوق الأسبوعية بقربة من ولاية نابل بهدف الالتقاء بعدد من المواطنين واختبار معارفهم حول موضوع اللامركزية



وتم وضع منصة تنشيط لاستقبال المواطنين وتوجيه أسئلة متعددة بصيغة الاختيار تتعلق بموضوع اللامركزية لتمكينهم من المشاركة وتطوير معارفهم، وذلك مع احترام الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا"



وأوضح أيمن المحرزي عن منظمة بوصلة في تصريح لصحفية (وات)، انه تم تخصيص أربعة فرق لزيارة أكبر عدد من البلديات بأقاليم الشمال والوسط الغربي والوسط الشرقي والجنوب، مضيفا ان هذه القافلة المتنقلة ترمي الى تبسيط المفاهيم حول مبدأ اللامركزية وتحديد دور كل من السلطة المحلية والجهوية



وأبرز أهمية هذه البادرة لتطوير معارف المواطنين وخاصة منهم الشباب للمشاركة في إدارة بلدياتهم من خلال بلورة الحلول للإشكاليات التي تمر بها عديد البلديات ومنها بالخصوص البلديات المحدثة، مشيرا إلى تواصل هذه الحملة التي انطلقت منذ الثاني من أكتوبر الجاري لزيارة بلديات أخرى حيث ستشمل خلال الأسبوع القادم بلديات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين



وبين المحرزي انه تم طرح عديد المسائل المتعلقة باللامركزية وإبراز أهميتها في تحقيق التنمية المحلية من خلال المساهمة في اتخاذ القرارات في إطار جلسات تشاركية في البلديات، واشار الى ان "مصدر ميزانية البلديات" و"مجالات تدخل المجلس البلدي ومسؤولياته" من بين الأسئلة التي تم طرحها على الموطنين



وللإشارة فقد انطلقت قافلة اللامركزية منذ 2 أكتوبر الجاري لتتواصل الى غاية 24 من نفس الشهر لإعطاء فرصة للمواطنين لاختبار معارفهم في مجال اللامركزية والفوز بجوائز تحفيزية.



