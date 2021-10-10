منوبة: ايقاف مرتكب جريمة قتل فتاة افريقية

وات - تمكن اعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة بالتنسيق مع مركز الامن العمومي بشباو من معتمدية وادي الليل، خلال نهاية الاسبوع المنقضي، من الكشف عن حيثيات مقتل فتاة افريقية تم العثور على جثتها، الاربعاء الماضي، بمصب نفايات ملفوفة في كيس خلف مقبرة سيدي عمر بالكرم الغربي، حيث تم ايقاف المتهم الرئيسي في الجريمة، وفق ماأفاد به مصدر امني صحفية (وات).



واوضح نفس المصدر انه بعد تفعيل الجانب الارشادي والتنسيق مع المصالح الامنية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، تم تكثيف التحريات في الاحياء مرجع نظرها، وحصر الشبهة في شخص اصيل منطقة ابن خلدون بالعاصمة كان بصدد الاختفاء هربا من العدالة.



وبمزيد التحري في شانه، اتضح انه مفتش عنه لفائدة وحدات مختلفة ومتعلقة به سبعة مناشير تفتيش من اجل السلب والسرقة والعنف ومحكوم ب6 سنوات سجنا، حيث نصب كمين له بجبل شباو وتم ايقافه، ليعترف بالجريمة ويؤكد انه قام باحكام وثاق معصميها ورجليها وتكميم فمها ثم وضعها في كيس والالقاء بها في القمامة.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تم الاحتفاظ به في انتظار احالته على الجهات الامنية المطولوب لديها.



