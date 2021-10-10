أنور معروف ويسري الدالي يؤكدان رفع قرار الاقامة الجبرية عنهما

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 12:37قراءة: 0 د, 38 ث
وات - أعلن النائب هن إئتلاف الكرامة المجمدة عضويته يسري الدالي والقيادي في حركة النهضة والوزير السابق أنور معروف اليوم الاحد على موقع الفايسبوك عن رفع قراري الاقامة الجبرية الصادرين في حقهما.


وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب قد اكد صباح اليوم كذلك في تدوينة الغاء قرار الاقامة الجبرية.
يذكر أن قرارات في الإقامة الجبرية صدرت في حق مسؤولين سابقين في الدولة من قبل وزارة الداخلية، وذلك بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية عن اجراءات استثنائية.
وقد رفضت المحكمة الإدارية 11 طعنا في رفع هذه القرارات.

ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية بقرارات الإقامة الجبرية معتبرة أنها إجراءات تعسفية تمس من حقوق الإنسان ومن مبادئ المحاكمة العادلة.
تجدر الإشارة إلى وزارة الداخلية لم تصدر بعد اي توضيح رسمي بخصوص رفع قرارات الإقامة الجبرية.

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