كميّات الامطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 12:13قراءة: 0 د, 38 ث
سجل خلال الأربع وعشرين ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس السبت إلى السابعة من صباح الأحد) تهاطل كميّات متفاوتة من الامطار في عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 11 / غزالة 4 / العزيب 7 / نينجة 4 / العالية 13 / ماطر 7 / بنزرت المدينة 8 / سجنان 7 /

//ولاية باجة// باجة المحطّة 1 / نفزة 48 / عمدون 4 /

//ولاية جندوبة// طبرقة 31 / عين دراهم 19 /

//ولاية تونس// سيدي بوسعيد 5 /

//ولاية نابل// حمّام الغزاز 9 / تاكلسة 4 / الميدة 5 / الهوارية 18 / قليبية 9 / منزل تميم 10 / سليمان 2 /

//ولاية صفاقس// العطايا 2 / المحرس 18 / رملة 2 /

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