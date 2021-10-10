التحالف من أجل تونس يدعو إلى سحب الامتيازات التي يتمتع بها المرزوقي كرئيس سابق لتونس

دعا حزب التحالف من أجل تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحمّل مسؤوليته في اتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة وسحب الامتيازات التي يتمتّع بها منصف المرزوقي كرئيس سابق.



وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الاحد ان المرزوقي تجاوز حدود حرّية التعبير وحق المعارضة ليتسوّل صراحة تدخّل خارجي لتهديد الامن القومي والاضرار بالعلاقات الثنائية مع دولة صديقة.



َوكان المرزوقي قد دعا امس فرنسا خلال وقفة احتجاجية نفذها معارضوا قيس سعيد بباريس إلى التدخل من اجل منع ما اسماه الانقلاب، وقال " فرنسا الديمقراطية لا يمكن أن تكون مع نظام قيس سعيد الدكتاتوري".



كما طالب الحزب الذي يدعم قيس سعيد في اجراءات 25 جويلبة ،باتخاذ نفس الإجراءات ضد كل من يلجأ لأية جهة أجنبية للتحريض على تونس وشعبها والاضرار بمصالحهما.



ودعا النيابة العمومية لمساءلة ومحاسبة كل من يجاهر تصريحا أو تلميحا بدعوة الأجنبي للتدخل في الشأن التونسي أو تهديد مصالح التونسيين والدولة وعلاقاتها مع الاشقاء والأصدقاء.



