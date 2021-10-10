متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 10 أكتوبر ..

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المنستير: تلقيح 2466 شخصا من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق ضدّ فيروس كورونا المستجد (المدير الجهوي للصحة)



أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة، أنّ العدد الجملي للأشخاص الذين تم تلقيخهم أمس السبت، بالمراكز الجهوية الأربعة للتلقيح ضدّ "كوفيد19" (المنستير وقصر هلال والمكنين وجمال )، بلغ 2466 شخصا من بينهم 1832 شخصا اختاروا التطعيم بلقاح "فايزر"

وأوضح في تصريح لــ(وات)، أن الفئة العمرية المستهدفة يوم أمس وفي إطار الأيام المفتوحة للتلقيح ضد كوفيد -19 بالجهة، تراوحت أعمارهم بين 40 سنة فما فوق

ولفت إلى أن المراكز الجهوية الثلاثة للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير وقصر هلال والمكنين، سجلت أول أمس الجمعة تلقيح مجموع 781 شخصا من الفئة العمرية ذاتها

وتتواصل الأيام المفتوحة للتلقيح ضدّ "كوفيد19" اليوم الأحد لفائدة الشريحة العمرية 18 سنة فما فوق وتبقى هذه الأيام مفتوحة إلى غاية يوم 18 أكتوبر 2021.



