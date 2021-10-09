ادارج تونس ضمن القائمة البرتقالية لفرنسا انطلاقا من الاثنين 11 أكتوبر 2021

وات - قررت فرنسا اخراج تونس من القائمة الحمراء (للبلدان التي تصنفها عالية المخاطر في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19) وادراجها بالقائمة البرتقالية، وفق ما أكده ديبلوماسي بالسفارة الفرنسية بتونس



وأفاد الديبلوماسي الفرنسي أن "تفعيل هذا القرار، الذي سيؤثر على التوصيات الموجهة للمسافرين، سينطلق من يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، على الساعة منتصف الليل.





وبالتالي، لن يطرأ تغيير كبير على الإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشخاص الملقحين القادرين على دخول التراب الفرنسي دون الحجر الصحي، بل سيؤثر على غير الملقحين الذين يشترط سفرهم أسبابا قاهرة وأضاف "يشترط ادراج تونس بالقائمة الخضراء بتحسن الوضع الوبائي ونسبة التطعيم في البلاد"





وأبرزت وزارة الداخلية الفرنسية في موقعها الرسمي، أن البلدان المصنفة بالقائمة البرتقالية "هي التي يُلاحظ فيها انتشار الفيروس بمعدلات مضبوطة دون ظهور سلالات أخرى تثير القلق



وبالتالي، نصّ القرار الصادر في 8 أكتوبر 2021 والمنقح للقرار الصادر في 7 جوان 2021 المتعلق بتحديد مناطق انتشار الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 ، على ادراج تونس بالمنطقة البرتقالية واخراجها من المنطقة الحمراء، التي تتميز بانتشار كبير لوباء كوفيد -19، أو بانتشار سلالات من سارس-كوف-2، .



أدرجت فرنسا إضافة إلى تونس ، أربعة بلدان أخرى في القائمة البرتقالية وهي جنوب إفريقيا والجزائر وكولومبيا والمغرب







