وات - مثل موضوع "محطات في تاريخ وذاكرة اليسار بصفاقس" محور ندوة فكرية انتظمت، مساء اليوم السبت، في مدينة صفاقس، ببادرة من قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس بالتعاون مع مخبر التراث بكلية الآداب والفنون والإنسانية بمنوبة ودعم من مكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة روزا لوكسمبورغ، في اطار احياء مائوية انطلاق النشاط الشيوعي بالبلاد التونسية ( 1921 - 2021)



و اجمع المشاركون في هذه الندوة على انه بعد مائة سنة من انطلاق النشاط الشيوعي بالبلاد التونسية، بات من الضروري تجميع المخزون والتاريخ الشفوي للفكر الشيوعي في تونس وتأسيس منصة ونواة للذاكرة الجماعية توثق لهذا الفكر في تونس باعتباره رؤية خاصة للعالم تنتصر للموضوعية وفق منظريه منذ تاسيسها ومنظومة فلسفية تتفرع إلى عديد المستويات التحليلية، وذلك من اجل تجميع شتات الفكر الشيوعي في تونس وتقريب وجهات النظر وربط الصلة بين الأجيال



واوضح مدير مخبر التراث بكلية الآداب والفنون والانسانيات بجامعة منوبة، الحبيب القزدغلي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للانباء "ان النشاط الشيوعي في تونس منذ نشاته كان دائما منفتحا وقد أثرى تجارب رواده في الحراك الاجتماعي النضالي في تونس ، وخاصة منه تأثير الفكر الشيوعي على الاتحاد العام التونسي للشغل" مشيرا إلى ان الرهان من وراء الاحتفاء بمائوية النشاط الشيوعي بالبلاد التونسية الذي انطلق منذ شهر مارس الماضي بمختلف جهات الجمهورية هو جمع الشتات من خلال الاستماع إلى شهادات رواده ومناضليه في مختلف الجهات والوقوف عند الماضي واستخلاص العبر وتوحيد خطط النضال في المستقبل.



من ناحيتها أكدت مسؤولة مكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة روزا لوكسمبورغ بتونس، نادية ورغمي، انه فضلا عن بعث منصة لتوثيق الفكر اليساري التونسي التي من المنتظر ان تنطلق سنة 2022، من الضروري انفتاح جميع مكونات الفكر اليساري بتونس على بعضها البعض من أجل الاستفادة والتخلي عن الفكر النخبوي لرواده والاشتغال على التعبئة الجماهرية واستقطاب الشباب



وشكّلت الندوة الفكرية مناسبة تم خلالها تقديم كتاب "تراجم نشطاء الحركة الشيوعية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي وبدايات عهد الاستقلال " للكاتب، حبيب رمضان، والاستماع إلى شهادات لعدد من مناضلي جهة صفاقس من ذوي الخط اليساري



هب



