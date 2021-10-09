جمعية أحباء الطيور تطلق صيحة فزع وتدعو إلى حماية الطيور المهاجرة والقارة في تونس من الانقراض

وات - أطلقت جمعية أحباء الطيور صيحة فزع ودعت إلى ضرورة حماية الطيور المهاجرة والقارة في تونس من الانقراض بسبب الصيد العشوائي أو التلوث، وذلك خلال تنظيمها ليوم تنشيطي ثقافي وتوعوي، السبت، بساحة الشهيد محمد البراهمي ( ساحة إفريقيا ) بالعاصمة احتفالا باليوم العالمي للطيور المهاجرة الموافق ليوم 9 أكتوبر من كل سنة.

وأكد المنسق العلمي لجمعية أحباء الطيور، هشام أزفزف، أن الجمعية تعرب عن بالغ قلقها من أنواع الطيور التي لوحظ، خاصة، خلال العشر سنوات الأخيرة، نقص وجودها في تونس، على غرار الطيور المغردة واللقلق والخطيف وغيرها .



وقال أزفزف، " توجد عديد الانتهاكات التي تمارس ضد الطيور المهاجرة والقارة على حد السواء، كالصيد غير القانوني لأنواع الطيور المحمية والتي يقع بيعها أيضا، ونلاحظ ذلك على سبيل المثال في سوق المنصف الباي أين تعرض عديد الأنواع المحمية للبيع وهذا أمر يحد من مجودها باعتبار أنها مهددة بالموت".

ومن الناحية القانونية بين المتحدث ذاته، التهاون في تطبيق القانون على غرار القانون المتعلق بتحديد الأنواع التي يمكن صيدها مع تحديد الأماكن والمدة أيضا فضلا عن ضعف العملية الرقابية وردع المخالفين ، محملا المسؤولية، بالأساس، إلى إدارة الغابات والوزارات المتداخلة على غرار وزارتي الداخلية والدفاع.



من جهة أخرى أشار ممثل الجمعية، إلى التغيرات المناخية وعامل ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على فترة مكوث الطيور المهاجرة في تونس إذ اعتادت هذه الأنواع من الطيور أن تتوافد على تونس منذ شهر نوفمبر لتغادرها في شهر أوت، "إلا أن هذه المدة لاحظنا تقلصها إلى حدو الشهر أو شهرين" حسب تقديره .

وأشار أزفزف، إلى الأهمية الإيكولوجية من ذلك طائر الخطيف الذي يأكل بمعدل 3 آلاف باعوضة في اليوم علما وأن هذا الطائر هو طائر مهاجر أصبح يزور تونس لمدة شهر ونصف تقريبا ثم يرحل بعد أن كانت مدة مكوثه بتونس تصل إلى ثلاثة أشهر.

من جانبه ، أكد المكلف بالإعلام والاتصال بجمعية أحباء الطيور، أيمن العبروقي، أن الجمعية دأبت على تنظيم أنشطة ثقافية وتربصات علمية ميدانية لفائدة الأطفال والشباب لتعريفهم بالثروة البيئية وسبل حمايتها.

كما تقدم الجمعية لفائدة الباحثين والطلبة دورات تكوينية في العلوم المتعلقة بالطيور.

ولفت العبروقي إلى أهمية تنمية الوعي بالاشكاليات البيئية لدى المواطنين خاصة الأطفال والشباب من خلال القيام بالحملات التحسيسية والتظاهرات البيئية للحفاظ على التنوع البيولوجي في تونس.

تجدر الإشارة إلى أن تونس يوجد بها حاليا 200 نوع طائر قار بالإضافة إلى 200 طائر مهاجر، يزور تونس بصفة موسمية.



ويعتبر الصيد غير العشوائي والبيع غير القانوني والتلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية التي تعتبر مادة مسممة للطيور، من أبرز الظواهر التي تهدد الطيور عامة بالانقراض.



