منوبة: الاحتفاظ بشاب من أجل تعمدّ الاخلال بهدوء المساجد بدوار هيشر

وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أمس الجمعة، بالاحتفاظ بشاب من أجل "تعمدّ الاخلال بهدوء المساجد" داخل مسجد بمعتمدية دوار هيشر، وذلك بعد خلافه مع الامام الخطيب على المنبر، وفق ما ذكره مصدرأمني بالجهة لـ(وات).



وأوضح المصدر ذاته، أنه وأثناء قيام الامام الخطيب بإلقاء خطبة الجمعة متناولا السيرة النبوية بمناسبة اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فوجئ هذا الاخير بمقاطعته من قبل أحد المصلين، حيث صعد الى المنبر مطالبا إياه بتقديم احاديث صحيحة وآيات قرآنية تؤكد أحد عناصر خطبته.

وقد تدخل المصلون، لفض الاشكال واتمام الخطبة ، وتم فتح تحقيق أمني في الحادثة، واستدعاء الشاب الذي اعترف بما قام به وتم الاحتفاظ به في انتظار عرضه، يوم الاثنين المقبل، على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.



وبيّن نفس المصدر، ان الشاب وهو من مواليد 1988، عرف بتشدده في السنوات الماضية وتورط في عدد من القضايا ذات العلاقة بالفكر المتشدد.

وأضاف، انه تم في نفس اليوم وفي إطار مكافحة الجريمة، إيقاف شخص مفتش عنه صادر في حقه 26 منشور تفتيش ومحكوم بـ35 سنة و9 أشهر سجن من أجل إصدار شيكات بدون رصيد وعليه أحكام بالنفاذ العاجل.





