تنظيم حلقة تكوينية لفائدة النساء صاحبات المشاريع

تنظم فدرالية المنظمات الوطنية للنساء باعثات المشاريع في البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا -كوميزا- ، التّي تنتمي إليها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال من 12 وحتّى 14 أكتوبر 2021، بتونس، حلقة تكوينية موجّهة لفائدة النساء صاحبات ر المشاريع.



ويرجى من الحلقة التكوينية، التّي تندرج في إطار البرنامج الإقليمي لتنافسية المؤسسات والنفاذ الى الاسواق، مساعدة النساء من باعثات المشاريع على تجاوز الصعوبات، التّي تواجههن على المستوى التجاري والاجتماعي الثقافي أو على أي مستوى آخر.



ويتعلق الأمر بدعم المؤسسات التّي تديرها النساء في البلدان الأعضاء في الكوميزا، وفق ما أشارت إليه الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال تولت نشره، الإثنين.

وأبرزت الغرفة بأنّ "أغلب النساء من الباعثات ليس لديهن الكفاءة الضرورية لتطوير وتحقيق ازدهار مؤسساتهن. ولذلك عليهن تحسين كفاءتهن التقنية على مستوى ريادة الأعمال والادارة لتتوفر لديهن القدرة التنافسية على مستوى الاسواق المحليّة والدوليّة بشكل عام وخصوصا في أسواق منطقة الكوميزا.

وستمكن الحلقة التكوينية من الاسهام في دعم الاندماج الاقتصادي الاقليمي في منطقة الكوميزا عبر تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص والمؤسسات المسيرة من قبل النساء. كما تهدف ، أيضا، إلى تطوير مساهمة القطاع الخاص ضمن سلسلة القيم الإقليمية والعالمية بشكل مستديم.

وتمثل فدرالية المنظمات الوطنية للنساء باعثات المشاريع في البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا هيكل من الكوميزا ومقرّها ليلونغوي بمالاوي. وأحدث هذا الهيكل اعترافا من الكوميزا بان الادماج الاقتصادي الاقليمي لا يمكن ان يتجسّد إذا تمّ استبعاد النساء.

وأوكلت الكوميزا مهمّة الترويج وتحسين الظروف الاقتصادية للنساء في الدول الأعضاء للفدرالية بهدف التوصل الى تحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية ضمن الاقتصاديات الوطنية.





