"روحانية على تخوم التصوّف" محاضرة ببيت الحكمة للأستاذ المنصف بن عبد الجليل

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أيّ معنى للحب الإلاهي؟ كيف تتنوّع صيغ الروحانيّة؟ ما طبيعة صلة العبد باللّه في التجربة الصوفيّة؟ ما مكانة غرض المحبّة في التجارب الروحانيّة؟ تلك هي بعض الأسئلة التي طرحها يوم الخميس الأستاذ المنصف بن عبد الجليل، في محاضرة بعنوان "روحانيّة على تخوم التصوّف: تأمّلات فيما بين المقامات والعقاب من الاتّصال"، نظّمها قسم الدراسات الإسلاميّة بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".وتندرج المحاضرة ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظّمها القسم حول التجارب الروحانيّة.وقد تناول الأستاذ المنصف بن عبد الجليل هذه الإشكالات، منطلقا من أسس فلسفة التجربة الروحانيّة، فاهتمّ بأغراض فعل التصوّف التي استنتجها وفقا لمحاضرته من كتابي "الهفت الشريف" و"الصراط " باعتبارهما "من المرويّات المنسوبة إلى المفضّل بن عمر الجعفي".ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن بيت الحكمة، ركّز الأستاذ المنصف بن عبد الجليل في تفكيكه لمقاصد تجربة التصوّف على صلة العبد باللّه قائلا "إنّها تكوينيّة وابتلائيّة" قوامها المحبّة، مشدّدا على أنّ "سيرة العبد في الكون" مرتهنة بالسعي إلى الكمال عبر محبّة الله، ومن أكثر ما يميّز هذه المحبّة عدم ارتباطها، حسب بن عبد الجليل، بالخشية أو الطمع في الجنّة، أي لا صلة لها بثنائيّة العقاب والثواب، بل هي محبّة "الحلول والتماهي"، ومعيش روحي جوهره السمو والمعرفة، وبالتّالي تكون تجربة باطنيّة تعاش أكثر ممّا توصف وتقال.كما اهتمّ المحاضر بمسألة البعث وما يبرّر "ادراجها في تقليد تأويلي عامّ واتصالها بأحوال المتصوّفة وترتيبهم لمقامات العروج نحو اللّه".NaN