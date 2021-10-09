"روحانية على تخوم التصوّف" محاضرة ببيت الحكمة للأستاذ المنصف بن عبد الجليل

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 22:34قراءة: 1 د, 8 ث
وات - أيّ معنى للحب الإلاهي؟ كيف تتنوّع صيغ الروحانيّة؟ ما طبيعة صلة العبد باللّه في التجربة الصوفيّة؟ ما مكانة غرض المحبّة في التجارب الروحانيّة؟ تلك هي بعض الأسئلة التي طرحها يوم الخميس الأستاذ المنصف بن عبد الجليل، في محاضرة بعنوان "روحانيّة على تخوم التصوّف: تأمّلات فيما بين المقامات والعقاب من الاتّصال"، نظّمها قسم الدراسات الإسلاميّة بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".
وتندرج المحاضرة ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظّمها القسم حول التجارب الروحانيّة.

وقد تناول الأستاذ المنصف بن عبد الجليل هذه الإشكالات، منطلقا من أسس فلسفة التجربة الروحانيّة، فاهتمّ بأغراض فعل التصوّف التي استنتجها وفقا لمحاضرته من كتابي "الهفت الشريف" و"الصراط " باعتبارهما "من المرويّات المنسوبة إلى المفضّل بن عمر الجعفي".

ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن بيت الحكمة، ركّز الأستاذ المنصف بن عبد الجليل في تفكيكه لمقاصد تجربة التصوّف على صلة العبد باللّه قائلا "إنّها تكوينيّة وابتلائيّة" قوامها المحبّة، مشدّدا على أنّ "سيرة العبد في الكون" مرتهنة بالسعي إلى الكمال عبر محبّة الله، ومن أكثر ما يميّز هذه المحبّة عدم ارتباطها، حسب بن عبد الجليل، بالخشية أو الطمع في الجنّة، أي لا صلة لها بثنائيّة العقاب والثواب، بل هي محبّة "الحلول والتماهي"، ومعيش روحي جوهره السمو والمعرفة، وبالتّالي تكون تجربة باطنيّة تعاش أكثر ممّا توصف وتقال.
كما اهتمّ المحاضر بمسألة البعث وما يبرّر "ادراجها في تقليد تأويلي عامّ واتصالها بأحوال المتصوّفة وترتيبهم لمقامات العروج نحو اللّه".

NaN


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233889



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 09 أكتوبر 2021 | 3 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:19 17:53 15:22 12:13 06:21 04:55
Babnet
19°
Babnet25°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1821°-1822°-1724°-1723°-18
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive