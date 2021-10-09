أريانة: حجز  150000 بيضة بمخزن عشوائي في منطقة سكرة

وات -

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في أريانة بالاشتراك مع مصالح الأمن الوطني والشرطة البيئية في سكرة إثر مداهمة مخزن عشوائي في إطار حملة إقليمية، 150000 بيضة من أجل المضاربة والاحتكار، وفق ما ذكره اليوم لــ(وات) المدير الجهوي للتجارة فتحي خضاورية.وأوضح المصدر أنه تم تحرير محضر بحث في الغرض و سيتم إعادة توزيع المحجوز بالمسالك المنظمة.