عروض فنية وتجارب رقمية ضمن ورشة "كتاب لاب" بالمعهد الفرنسي بتونس

يقترح المعهد الفرنسي بتونس على رواده من 09 الى 23 اكتوبر الجاري ورشة "كتاب لاب" وهي عبارة عن مجموعة من العروض الفنية والرقمية والمعارض الابداعية باشراف عدد من المختصين في مجالات فنية مختلفة.



وتحتضن المكتبة متعددة الوسائط التابعة للمعهد الفرنسي بتونس اليوم السبت بداية من الساعة السادسة مساء وفي اطار المرحلة الاولى لورشة "كتاب لاب" معرضا للفنون التشكيلية مع برمجة حوالي خمسة من الفنانين في اختصاصات ابداعية عدة يمزجون ضمن برنامج فني متكامل بين النص والصورة والصوت باستعمال احدث التقنيات العصرية بهدف بلورة تصور جديد للفن ورؤية عصرية تجمع بين الفكرة المحورية للفنون على غرار الفن التشكيلي والكتابة الرقمية والشكل المبهرمن اجل مشهدية فنية قائمة على التجديد والابتكار وذلك باشراف ايمن الغربي المدير الفني لمهرجان "انترفيراس".



واعلن المعهد الفرنسي بتونس ان ورشة "كتاب لاب" مفتوحة للعموم والدخول مجاني في حدود الاماكن المتاحة مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي المعمول به للاستفادة من البرنامج الفني للتظاهرة ونصائح القائمين عليها.



