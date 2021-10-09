استئناف التزويد بمياه الشرب بالمنار والنصر والمنازه تدريجيا بداية من السادسة من مساء اليوم السبت

افادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب بالمناطق العليا "بالمنزه 9أ و9ب و9ج" و"المنزه7" و"المنزه7مكرر" و"النصر1" و"النصر2" و"المنار1" و"المركب الجامعي" و"رأس الطابية" و"نور هيلتون"، بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت 9أكتوبر 2021.



وتسجل هذه المناطق، منذ صباح اليوم السبت، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بسبب عطب مفاجئ طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 600 مم على مستوى الطريق الحزامية "اكس 4" بالمنار2 بسبب أشغال تقوم بها مقاولة لفائدة وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ، حسب ما اوضحته الشركة في بلاغ لها











