قبلي: حجز 36 ألف علبة سجائر مهربة بمنطقة قصرغيلان جنوبي مدينة دوز

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 12:02قراءة: 0 د, 29 ث
وات - تمكن أعوان مركز الحرس السياحي بمنطقة قصر غيلان التابع لمنطقة الحرس الوطني بدوز من ولاية قبلي، يوم امس الجمعة، من حجز كمية من السجائر المهربة من قطر مجاور، وفق ما أكده، اليوم السبت، رئيس منطقة الحرس الوطني بدوز، العقيد عصام سعيداني.

وأوضح المصدر ذاته، لـ(وات)، ان الوحدات الامنية بمركز الامن السياحي بقصر غيلان، تمكنت بعد كمين نصب بتلك المنطقة، من حجز شاحنة محملة بـ36 األف علبة سجائر مهربة، وقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 112 الف دينار.
وأشار، إلى انه قد تم اتمام اجراءات الحجز واحالة المحجوز الى المصالح الديوانية والقضائية لاتمام الاجراءات القانونية في الغرض.

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