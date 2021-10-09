قبلي: تنظيم حملة بمدينة الفوار لدعم فكرة احداث فضاءات خضراء بمراكز الصحة الاساسية بولايات قبلي وقابس ومدنين

وات - ببادرة من الائتلاف الجمعياتي بولايات قبلي وقابس ومدنين، انتظمت، يوم امس الجمعة، حملة داخل خيمة تم نصبها بمدينة الفوار ، وذلك تزامنا مع السوق الاسبوعية، لجمع الامضاءات من اجل الدعوة لاحداث فضاءات خضراء بمراكز الصحة الاساسية.

واوضحت ممثلة جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز ، نعيمة الفقيه، ل(وات)، ان هذه الخيمة، تندرج في اطار حملة المناصرة التي اطلقها ائتلاف عدد من الجمعيات، قصد اقناع المسؤولين الجهويين باحداث فضاءات خضراء بمراكز الصحة الاساسية، وتخصيص ميزانية لهذه المشاريع ولصيانتها.

واشارت الفقيه، الى ان هذه المساحات الخضراء تمثل هدفا من اهداف التنمية المستدامة التي تساعد في توفير فضاءات ملاءمة للمرضى وللعاملين في القطاع الصحي، مؤكدة ان حملة المناصرة التي تم تنظيمها بمدينة الفوار تخللها انجاز ريبورتاج مصور حول اهمية هذه المساحات بالفضاءات الصحية.

وفي ذات السياق، لاحظت ذات المصدر، ان حملة المناصرة ستتواصل قرييا عبر تنظيم لقاءات مع المسؤولين الجهويين والمديرين الجهويين للصحة بولايات قبلي ومدنين وقابس، من اجل عرض هذه الفكرة ومكوناتها، ودعوتهم للدفاع عليها على المستوى المركزي، خاصة وانها تلاقي تفاعلا كبيرا من قبل الاهالي.





