القصرين: القبض على عنصر متشدد محكوم عليه ب8 سنوات سجنا

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 21:53 قراءة: 0 د, 20 ث
تمكن أعوان المصلحة الجهوية المختصة التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على عنصر متشدد مفتش عنه ومحكوم عليه ب 08 سنوات سجنا، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وذلك إثر نصب كمين أمني له بإحدى الضيعات الفلاحية بأحواز معتمدية سبيبة، وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح ل"وات"، أن النياية العمومية أذنت بالإحتفاظ بالشخص المذكور، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.



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