معرض "ذكريات ما قبل النسيان " لـ "جاك بيريز": معرض يوثّق لنصف قرن من الذاكرة الإنسانية التونسية

وات - في مدينة تونس حيث عاش دائمًا، يعرض "الأب الروحي" للمصورين الفوتوغرافيين التونسيين "جاك بيريز" أكثر من 80 صورة من أعماله الفوتوغرافية، التي يعود بعضها أحيانًا إلى نصف قرن، وذلك بفضاء قصر خير الدين (متحف مدينة تونس)، من 8 إلى 30 أكتوبر الحالي.



ويركز "جاك بيريز"، في أعماله التي أثثت هذا المعرض، على تاريخ تونس بأدق تفاصيله، ساعيا بالبحث وراء الحقائق الإنسانية من خلال الإيماءات والتعبيرات والنظرات العفوية للناس.



وأقيم هذا المعرض، الذي نظمته جمعية "تونس تجمعنا" وتمّ افتتاحه مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد محترم من الزوار الراغبين في الاطلاع على جزء من تاريخ تونس عبر عدسة الكاميرا. وحمل المعرض عنوان "ذكريات ما قبل النسيان" وحضره صاحب الصور "جاك بيريز" المولود سنة 1932 بالمدينة العتيقة حيث يقيم بالحفصية.



و"جاك بيريز" هذا المصوّر اللامع الذي ينحدر من أب تونسي وام ألمانية، يُعتبر شاهدا على جزء كبير من تاريخ تونس الحديث وأيضا على ظهور فن التصوير الفوتوغرافي في تونس وتطوّره.



من شمال البلاد التونسية إلى جنوبها، جاب "بيريز" بعدسته المدن والأرياف والقرى منها سيدي بوسعيد والملاسين وباب سويقة والقيروان وجربة ودوز وقرقنة ومطماطة وغار الملح والحمامات وقفصة والكاف وغيرهال من المناطق التونسية الساحرة.



"إنه معرض إنساني بحت يعكس تونس التي نحب أن نراها"، هكذا وصفت رابعة بن عاشور رئيسة جمعية "تونس تجمعنا"، الجهة المنظمة للمعرض بالتعاون مع دار الصورة وبدعم من السفارة الفرنسية يتونس. والمعهد الفرنسي بتونس.



وتضيف رابعة بن عاشور، في حديثها لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن معرض "جاك بيريز"، إنه تكريم لهذا المصور الفوتوغرافي التونسي الذي وثّق بعدسته لجزء كبير من تاريخ تونس الخالد الذي يمثّل "روح الوطن وهويته".



معرض "ذكريات ما قبل النسيان" الذي أمّنه المصوّر الفوتوغرافي حميد الدين بوعلي ، تظهر صوره بالأبيض والأسود وبالألوان أيضا التي تم التقاطها، ارتباط "جاك بيريز" لا فقط بالتاريخ، ولكن أيضًا بالحضارات والثقافات والعادات والتقاليد، وهي من المواضيع المفضلة لديه على غرار النظرات والإيماءات والنشاط الحرفي والصيد والحياة اليومية للمرأة والرجل وغيرها.



هذا المعرض الذي تم تنظيمه عشية عيد الميلاد التسعين لـ "جاك بيريز" يتيح للزوار رؤية أماكن مختلفة من تونس متعددة الألوان ومتنوعة في حركة دائمة. وبالإضافة إلى الصور الكلاسيكية التي تلتقط اللحظة الآنية، هناك أيضًا صور نموذجية تم تنظيمها بعناية مثل صورة "السيدة مع الأسد" ، والتي تعتبر وفقًا لحميد الدين بوعلي، من أقوى صور بيريز لأنها تُبرز نظرة المرأة في تشابه مثير ولافت لنظرة الأسد.



وعلى هامش أشغال المعرض، من المنتظر أيضا عرض فيلم وثائقي مدته 52 دقيقة عن المسيرة المهنية الثرية لـ "جاك بيريز"، يحمل عنوان "جاك بيريز تونس"، وهو فيلم أخرجه "سعيد قاسمي ميتران" وشارك في كتابته مع "فريديريك ميتران". وسيتم عرض الفيلم أيام 15 و 22 و 29 أكتوبر. ويستعرض الفيلم مسيرة 50 عاما من التصوير الفوتوغرافي لهذا الرجل.



وكان "جاك بيريز" حاز على عديد الألقاب والجوائز أهمها جائزة تونس الوطنية للفنون والآداب، وسام الاستحقاق الثقافي للجمهورية التونسية ، وسام فارس الفنون والآداب من الجمهورية الفرنسية. وقد أثّر بأعماله في أجيال من المهنيين والهواة. كما تم اقتناء مجموعاته دوليًا، من قبل مؤسسات مرموقة مثل اليونسكو، ومؤسسة الآغا خان، والمكتبة الوطنية الفرنسية، ومعهد العالم العربي بباريس، والمتحف الوطني الفلسطيني، ودار التصوير الأوروبي ووزارة الثقافة الفرنسية.



ويُعد "جاك بيريز" أيضا أحد مؤسسي السينما التونسية، ومؤلفًا للعديد من الأعمال الفوتوغرافية في تونس.





