سياحة: نحو انشاء أول مسرع أعمال مخصص للسياحة المستدامة بتونس

أفادت الجامعة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية اليوم الجمعة ، أنه سيتم قريباً إنشاء أول مسرع أعمال مخصص للسياحة المستدامة في تونس. بفضل اتفاقية تعاون تم توقيعها بين مشروع "النهوض بالسياحة المستدامة" وجمعية "قرطاج لدعم المبادرة والمشاريع المجردة".



وسيرافق هذا المسرع 15 شركة ناشئة ومبتكرة موزعة على 3 مجموعات تشتغل في المجال السياحي ، ويمكنها في إطار مبادرة "لنكبر معا" من حلقات تدريب وتوجيه الى جانب توفير تمويلات خاصة بها

ويدعم برنامج "لنكبر معًا" من خلال مكوني المرافقة والتسريع ، جيلًا جديدًا من الفاعلين في مجال السياحة المستدامة والمشاريع ذات العلاقة في تونس ويضمن لهم التواصل مع مهانيي القطاع لتبادل الخبرات.



ومشروع "النهوض بالسياحة المستدامة" يموله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذه الجامعة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية في تونس بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية . وتعد جمعية "قرطاج لدعم المبادرة والمشاريع المجددة"، أول شبكة من المستثمرين الملاك في تونس ، وهي تهتم بمعالجة سلسلة إنشاء وتطوير القيمة للشركات الناشئة. منذ إنشائها في عام 2010، وقد دعمت هذه الجمعية العديد من أفكار المشاريع وحرصت على تنفيذها وهي جمعية غير ربحية حصلت على تأشيرتها في سنة 2010 ولديها العديد من الشركاء داخل تونس وخارجها .



