تظاهرة ثقافية وإصدار كتاب في الذكرى الأولى لوفاة السيدة نعمة

بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الفنانة السيدة نعمة، ينظم المركز الوطني للاتصال الثقافي بالتعاون والشراكة مع مركز التوثيق الوطني و دار الجمعيات الطبية السليمانية، يوم السبت 16 أكتوبر، تظاهرة يتم خلالها توقيع كتاب جديد يحمل عنوان "أنا اسمي تونس" وذلك ضمن سلسلة "ذاكرة وإبداع" .

وقرر المركز الوطني للاتصال الثقافي إعادة إصدار هذه السلسلة بعد انقطاع دام سنوات، تزامنا مع إحياء الذكرى الأولى لوفاة السيدة نعمة، من خلال عدد خاص حول حياة الفقيدة وذلك في "لمسة وفاء واعتراف لفنانة نحتت تاريخ الأغنية التونسية".

ووفق بلاغ صادر عن المركز، سيكون الكتاب الخاص بالسيدة نعمة، مرفقا بإنتاج شريط يروي حياة الراحلة من مختلف الجوانب، وتوثيق عديد الشهادات لشخصيات واكبت مسيرتها الفنية.

وتتضمن احتفالية 19 أكتوبر التي ستقام بدار الجمعية السليمانية بمدينة تونس أيضا تنظيم معرض وثائقي تم إعداده بالاشتراك مع مركز التوثيق الوطني.



