تظاهرة ثقافية وإصدار كتاب في الذكرى الأولى لوفاة السيدة نعمة

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 22:51 قراءة: 0 د, 39 ث
بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الفنانة السيدة نعمة، ينظم المركز الوطني للاتصال الثقافي بالتعاون والشراكة مع مركز التوثيق الوطني و دار الجمعيات الطبية السليمانية، يوم السبت 16 أكتوبر، تظاهرة يتم خلالها توقيع كتاب جديد يحمل عنوان "أنا اسمي تونس" وذلك ضمن سلسلة "ذاكرة وإبداع" .
وقرر المركز الوطني للاتصال الثقافي إعادة إصدار هذه السلسلة بعد انقطاع دام سنوات، تزامنا مع إحياء الذكرى الأولى لوفاة السيدة نعمة، من خلال عدد خاص حول حياة الفقيدة وذلك في "لمسة وفاء واعتراف لفنانة نحتت تاريخ الأغنية التونسية".
ووفق بلاغ صادر عن المركز، سيكون الكتاب الخاص بالسيدة نعمة، مرفقا بإنتاج شريط يروي حياة الراحلة من مختلف الجوانب، وتوثيق عديد الشهادات لشخصيات واكبت مسيرتها الفنية.
وتتضمن احتفالية 19 أكتوبر التي ستقام بدار الجمعية السليمانية بمدينة تونس أيضا تنظيم معرض وثائقي تم إعداده بالاشتراك مع مركز التوثيق الوطني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233856



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الجمعة 08 أكتوبر 2021 | 2 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:23 12:14 06:21 04:55
Babnet
20°
 Babnet24° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-2023°-1822°-1924°-1724°-18
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive