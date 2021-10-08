درصاف القنواطي تدير المباراة الودية بين المنتخب التونسي تحت 20 عاما ونظيره العراقي

عينت الجامعة التونسية لكرة القدم الحكمة درصاف القنواطي لادارة المباراة الدولية الودية التي ستجمع المنتخب التونسي لاقل من 20 سنة بنظيره العراقي المقررة يوم الاحد المقبل بالملعب الاولمبي بالمنزه انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.



ويضم طاقم التحكيم ايضا هدى عفين ونسرين الورتتاني كحكمتين مساعدتين.



ويستعد المنتخب التونسي لاقل من 20 سنة لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم التي ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل بتونس قبل الشروع في خوض تصفيات كاس افريقيا للامم لهذه الفئة العمرية.







