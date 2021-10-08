تعيينات حكام مباريات الجولة الاولى من البطولة المصغرة للصعود الى الرابطة المحترفة الثانية

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 18:26 قراءة: 0 د, 17 ث
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الاولى من البطولة المصغرة لتحديد الفريق الصاعد الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والمقررة يوم الاحد القادم انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر دون حضور الجمهور :

ملعب منزل نور الاصطناعي
مستقبل السبيخة - الملعب القابسي محرز المالكي
ملعب المسعدين الاصطناعي
هلال الرديف - نادي منزل بوزلفة امير الوصيف

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