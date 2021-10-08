تصفيات كاس العالم 2022- بن سليمان و المساكني يغيبان عن رحلة المنتخب التونسي اليوم الى موريتانيا

استأنف المنتخب الوطني للأكابر، صباح اليوم الجمعة، تحضيراته لمقابلة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، التي ستجمعه يوم الأحد بالمنتخب الموريتاني بإجراء حصة تدريبية.



وشارك في هذه الحصة، اللاعبون الذين غابوا عن لقاء الجولة الثالثة في وقت أجرت فيه العناصر التي شاركت المقابلة، حصة إزالة إرهاق وعلاج طبيعي في مقر إقامة "نسور قرطاج".



وخضع اللاعبان أنيس بن سليمان و يوسف المساكني إلى فحوصات، أكدت أنّهما لن يكونا قادرين على المشاركة في اللقاء القادم وتبعا لذلك فإن المدرب الوطني و الاطار الطبي قرروا إعفاءهما من السفر إلى موريتانيا، وسيبقى بالتالي سيباستيان تونكتي الذي كان سيلتحق بالمنتخب الأولمبي في فرنسا مع الجموعة، كما سينضم عمر الرقيق إلى المنتخب الوطني مباشرة في موريتانيا.



وسيسافر المنتخب إلى موريتانيا بعد ظهر اليوم، في رحلة مباشرة ستدوم 4 ساعات ونصف الساعة، وقد سبق محمد الغربي، رئيس دائرة المنتخبات الوطنية و أنيس اليعقوبي أخصائي التغذية، الوفد من أجل الإعداد اللوجستي وترتيب إقامة المنتخب الوطني.



