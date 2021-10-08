تصفيات كاس العالم 2022- بن سليمان و المساكني يغيبان عن رحلة المنتخب التونسي اليوم الى موريتانيا

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 15:42 قراءة: 0 د, 44 ث
استأنف المنتخب الوطني للأكابر، صباح اليوم الجمعة، تحضيراته لمقابلة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، التي ستجمعه يوم الأحد بالمنتخب الموريتاني بإجراء حصة تدريبية.

وشارك في هذه الحصة، اللاعبون الذين غابوا عن لقاء الجولة الثالثة في وقت أجرت فيه العناصر التي شاركت المقابلة، حصة إزالة إرهاق وعلاج طبيعي في مقر إقامة "نسور قرطاج".

وخضع اللاعبان أنيس بن سليمان و يوسف المساكني إلى فحوصات، أكدت أنّهما لن يكونا قادرين على المشاركة في اللقاء القادم وتبعا لذلك فإن المدرب الوطني و الاطار الطبي قرروا إعفاءهما من السفر إلى موريتانيا، وسيبقى بالتالي سيباستيان تونكتي الذي كان سيلتحق بالمنتخب الأولمبي في فرنسا مع الجموعة، كما سينضم عمر الرقيق إلى المنتخب الوطني مباشرة في موريتانيا.

وسيسافر المنتخب إلى موريتانيا بعد ظهر اليوم، في رحلة مباشرة ستدوم 4 ساعات ونصف الساعة، وقد سبق محمد الغربي، رئيس دائرة المنتخبات الوطنية و أنيس اليعقوبي أخصائي التغذية، الوفد من أجل الإعداد اللوجستي وترتيب إقامة المنتخب الوطني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233830



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الجمعة 08 أكتوبر 2021 | 2 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:23 12:14 06:21 04:55
Babnet
Babnet23° Babnet :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-2024°-1921°-1824°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   2152,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive