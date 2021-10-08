باجة: وضع السدود في الجهة حرج جدا في ظلّ نقص فادح في إيراداتها يتراوح بين 70 و80 بالمائة

وات - أفاد المندوب الجهوي للفلاحة بباجة، عبد الرؤوف الجزيري، اليوم الجمعة، أن وضع السدود في ولايات الشمال وبولاية باجة خاصة حرج جدا حيث تسجل ايرادات السدود نقصا يتراوح بين 70 و80 بالمائة، على غرار سدي كساب والبراق وسد سيدي سالم، وهو اكبر سد في تونس، والذي يحتوي حاليا على 99 مليون متر مكعب من المياه من جملة طاقة استيعاب تفوق 700 مليون متر مكعب.



وأوضح، في تصريح لـ"وات"، ان ارادات سدود الجهة خلال سنتي 2020 و2021 بلغت مليارا و400 مليون متر مكعب فى حين ان معدلاتها العادية لسنة واحدة تبلغ مليارا و800 مليون متر مكعب، معتبرا أنه في حال تواصل شح الامطار فستكون بلانا مهددة بالعطش.



وقال ان الامطار المسجلة خلال الـ72 ساعة الاخيرة بمعتمديات باجة الشمالية، وباجة الجنوبية، ونفزة، وقبلاط، ليس لها تاثير يذكر على تقدم الموسم الفلاحي وعلى السدود، باعتبار أنّها ضعيفة، حيث تراوحت بين 1,2 ملمترا بباجة الشمالية و3 ملمترات بقبلاط، لكن من شأنها تشجيع الفلاحين على حرث الارض، لاسيما وأن اشغال الحراثة لم تتقدم حتى الان سوى بنسبة 15 بالمائة، حسب تقديرات المندوبية الجهوية للفلاحة.





