ابوظبي تدرج تونس ضمن القائمة الخضراء

وات - أدرجت أبوظبي (عاصمة الامارات العربية المتحدة) تونس ضمن القائمة الخضراء للدول التي يمكن للمسافرين الوافدين منها الدخول الى اراضيها دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي بداية من اليوم 8 أكتوبر 2021.



وشملت القائمة، حسب مانشره مكتب ابو ظبي الاعلامي على حسابه الرسمي بتويتر، 82 منطقة من بينها تونس والمغرب والاردن والكويت وقطر وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية.



يشار ايضا الى ان المملكة المتحدة، قد اعلنت امس الخميس، عن سحب تونس من ضمن 47 بلدا من القائمة الحمراء للبلدان المحجر السفر اليها جراء انتشار كوفيد – 19، ابتداء من الساعة الرابعة من صباح الاثنين 11 أكتوبر 2021

وتسجل تونس منذ فترة تحسنا في مؤشرات الوضع الوبائي حيث بلغ عدد الملقحين ضد كوفيد-19 بشكل كامل 462 992 3 شخصا وذلك إلى غاية يوم 7 اكتوبر 2021 علما ان عدد المسجلين بمنظومة التلقيح "ايفاكس" يناهز 732 421 6 شخصا.







