القبض على خمسة أشخاص من أجل "تكوين وفاق لمساعدة أشخاص على الهجرة خلسة"

ألقت وحدات الحرس بعدد من المناطق، أمس الخميس، على خمسة أشخاص من أجل "تكوين وفاق يهدف الى مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة"، وفق ما أكدته وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بلاغ.



فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني ببحري الجنوب من إلقاء القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل "تكوين وفاق يهدف الى مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة".



ووفق ذات المصدر ألقت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط القبض على شخص مفتش عنه من أجل "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة" وصادرة في شأنه بطاقة جلب من أجل "السرقة".



كما ألقت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط القبض على شخص مفتش عنه من أجل"تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة".



بدورها، تمكنت فرقة الارشاد البحري بصفاقس من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه من أجل "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة".







