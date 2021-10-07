المنتخب التونسي للأولمبي يتعادل وديا مع المنتخب الفرنسي ( 1-1)

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 22:05قراءة: 0 د, 21 ث
وات - حسم التعادل الإيجابي (1-1) اللقاء الودي الأول الذي جمع مساء يوم الخميس 7 أكتوبر منتخبنا الوطني الأولمبي مع نظيره الفرنسي
المبادرة بالتهديف كانت من جانب المنافس عبر اللاعب عادل عويشيش الذي إفتتح النتيجة في الدقيقة 29 وتوج المنتخب الوطني الأولمبي مجهوداته للعودة في النتيجة بتسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب فاروق الميموني في الدقيقة 38.

وسيجري أبناء المدرب ماهر الكنزاري مباراتهم الودية الثانية ضد المنتخب الأولمبي الفرنسي يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري

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