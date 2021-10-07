رئاسة الجمهورية: إنهاء مهام والي قابس

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 21:37قراءة: 0 د, 6 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف منجي ثامر بمهام والي قابس ابتداء من يوم 8 أكتوبر 2021.


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