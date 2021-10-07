أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف منجي ثامر بمهام والي قابس ابتداء من يوم 8 أكتوبر 2021.
رئاسة الجمهورية: إنهاء مهام والي قابس
En continu
الخميس 07 أكتوبر 2021 | 30 صفر 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:22
|17:56
|15:24
|12:14
|06:20
|04:54
|
21°
|25°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
6.17 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-20
|24°-20
|24°-19
|22°-18
|24°-17
- Avoirs en devises
21665,4
(7 oct)
- Jours d'importation
131
- 1 € = 3,28463 DT 1$ =2,83080 DT
- Solde Compte du Trésor (7 oct) 2152,0 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 963 496) وزارة الصحة: حالتا (2) وفاة و نس
( 57 418) السيرة الذاتية للمكلفة بتشكيل الحك
( 43 580) قضية شركة انستالينغو": إطلاق سر
( 35 205) الصباح تنشر التركيبة المحتملة للحك
( 31 989) الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة ف
( 29 227) اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق
( 28 955) المحامي أنور أولاد علي: "أعوان أمن
( 26 962) بعد ان اتهمته بتعنيفها، سمير الواف
( 26 126) الصافي سعيد يكشف: هذا ما حدث معي
( 24 468) العوينة: إيقاف شاب متورط في جريمة
( 24 120) رئيس الجمهورية: تم وضع أحكام انت
( 23 713) بطولة شيكاغو 2 - انس جابر تخسر الن
( 22 730) اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف
( 22 575) هل ارتكب المترجم خطأ فادحا في تصري
( 22 092) سهام العيادي: سنسعى لخدمة وطننا أي
( 21 455) سكاي نيوز عربية .. 3 شخصيات تتصدر
( 21 413) بعد بنما... اسم محسن مرزوق يطفو
( 21 048) رئيس الجمهورية: ناس حقّهم في الس
( 20 917) شارع بورقيبة بالعاصمة .. وقفة احتج
( 20 077) بعد اسبوع من صدور الامر 117،واكثر
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 233784