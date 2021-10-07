المملكة المتحدة: سحب تونس من القائمة الحمراء للبلدان التي يحجر السفر اليها بسبب كوفيد -19

وات - أعلنت المملكة المتحدة عن سحب تونس من ضمن 47 بلدا من القائمة الحمراء للبلدان المحجر السفر اليها جراء انتشار كوفيد – 19، ابتداء من الساعة الرابعة من صباح الاثنين 11 أكتوبر 2021





وتمّ إدراج تونس ضمن هذه القائمة منذ 23 جوان 2021. وقد ضمت القائمة الحمراء، التي يتم تحديثها وفق تطور الأوضاع في بلدان العالم وسرعة انتشار الوباء، نحو 56 بلدا إلى غاية 23 جوان 2021



وأكدت وزارة النقل البريطانية مساء، الخميس، أن القائمة الحمراء للبلدان، التي يحجر البريطانيين السفر إليها أصبحت تقتصر، سوى، على 7 بلدان وهي كولومبيا والإكوادور وجمهورية الدومينيكان وهايتي وبنما والبيرو وفنزويلا



بهدف تسهيل عملية السفر إلى أكبر عدد ممكن من البلدان



وأفادت أنه سيتم السماح للوافدين الملقحين بالقدوم الى بريطانيا من 37 بلدا في العالم، وبالتالي سيتم اضافة العشرات من البلدان الى قائمة "بقية العالم" على غرار الأرجنتين والشيلي وتايلاند والمكسيك. مما يعفي المسافرين الملقحين والقادمين الى بريطانيا من القيام بالحجر الصحي الاجباري في النزل



وأشارت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الى ان التقليص من عدد البلدان المدرجة بالقائمة الحمراء يأتي لتركيز الحكومة البريطانية اهتمامها على البلدان، التي يكون فيها خطر انتشار فيروس كوفيد – 19 هاما



يذكر ان عدد الملقحين ضد كوفيد-19 بشكل كامل بلغ 932 973 3 شخصا في تونس وذلك إلى غاية يوم 6 اكتوبر 2021 علما ان عدد المسجلين بمنظومة التلقيح "ايفاكس" يناهز 582 411 6 شخصا.



