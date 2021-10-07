افتتاح فرع شركة "فارنيكولور" الفرنسية لصناعة المكوّنات البلاستيكية للسيارات بالقطب الصناعي الفجّة

وات -

افتتح اليوم بالقطب الصناعي "نيوبارك" في الفجة من ولاية منوبة، نشاط مصنع جديد مختص في صناعة المكونات البلاستيكية للسيارات تابع للشركة الفرنسية "فارنيكولور".واوضح مدير الاستغلال بالقطب الصناعي والتكنولوجي حمد علي قناوة، ان هذا المصنع هو أوّل فرع لمصنع المكوّنات البلاستيكية للسيارات للشركة الفرنسية عربيا وافريقيا، بعد ان اختارت الشركة تونس للانتصاب بعد فرنسا ورومانيا وباشرت الاشغال في نهاية 2019.ويمتدّ المشروع على مساحة هكتارين، منها 10 آلاف متر مربع مخصّصة للبنايات ، وتبلغ قيمة استثماراته حوالي 25 مليون دينار، وبطاقة تشغيلية حالية حوالي 400 بين عملة وإطارات ، وسط انتظارات بتتضاعفها مع توسعة الوحدة الصناعية في أفق 2025،وقد اشرف على الافتتاح الرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي نائلة القونجي ومدير عام وكالة تشجيع الإستثمار الأجنبي، وممثّلو الشركة الفرنسية، ومعتمد المرناقية .و تم في موكب الافتتاح، تقديم خطوط الانتاج المجددة التي تم تركيزها اثر الانتهاء من أشغال البناء و شرح طرق الانتاج و المواد الأوّلية المستعملة و التكنولوجيات المعتمدة في تصنيع المكوّنات البلاستيكية مثل مقود السيارات لعدد من الماركات العالمية ،فضلا عن تقديم لمحة عن خطوط الانتاج الايكولوجية المزمع تركيزها باعتماد مواد أولية مثل "الحلفاء".وأشار إلى أن هذه المؤسسة تعزّز 12 مؤسسة ناشطة حاليا بالقطب والتي (توفر حوالي 2700 موطن) شغل من جملة 47 مؤسسة حصلت على مقاسم صناعية على مساحة 62 هكتارا.