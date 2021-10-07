مجلس هيئة الإنتخابات يصادق على ميزانية الهيئة للفترة 2022-2024 وعلى الرزنامات الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات الجزئية في عدد من البلديات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنّ مجلسها قد صادق مؤخّرا على ميزانيتها للفترة 2022-2024 وعلى الرزنامات الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات الجزئية في عدد من البلديات التي حلّت مجالسها.



وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ أشغال مجلسها الذي انعقد يوم 30 سبتمبر الماضي، انطلقت بالإستماع إلى تقريرين حول السنة المالية والقائمات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي قدمهما مراقبو الحسابات المكلفون بنظام الرقابة الداخلية.



وذكرت أنه استنادا إلى التقارير المقدّمة، تمّت المصادقة على التقرير المالي والقائمات المالية لسنة 2020 كما تمت المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة للفترة 2022- 2024 وعلى وثيقة العمل المنبثقة عن أشغال اللجنة القانونية المشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والإتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2021، إضافة إلى الرزنامات الإنتخابية الخاصة بالانتخابات الجزئيّة في عدد من البلديات.



