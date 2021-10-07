تنظيم عمليات تلقيح مكثفة لفائدة الجوامع يومي 8 و15 أكتوبر الجاري

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 15:42قراءة: 0 د, 18 ث
تعتزم وزارتا الصحة والشؤون الدينية، تنظيم عمليات تلقيح مكثفة لفائدة الجوامع بكامل تراب الجمهورية يومي 8 و15 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19.

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن عمليات التلقيح ستؤمّنها فرق صحية متنقلة، سيقع تخصيصها على المستوى الجهوي، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للشؤون الدينية.




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