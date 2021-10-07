"دنيا"، مشروع موسيقي جديد يكتشفه الجمهور مساء الجمعة بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات

وات - "دنيا" هو مشروع موسيقي جديد لمحمد علي شبيل ومحمد بن صالحة سيتم تقديمه للجمهور غدا الجمعة 8 أكتوبر بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات على الساعة السادسة مساء، في إطار تظاهرة "لقاءات الموسيقى التونسية".

ووفق ورقة تقديمية للعمل يتميز هذا المشروع الموسيقي ﺑﻧﻔﺣﺎت ﻣﻌﺎﺻرة مُبتكرة ولهجات لحنية ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻻ تندرج ضمن أي ﺧﺎﻧﺔ أو ﻧﻣط ﺳﺎﺑﻖ، فهي مختلفة الجذور والمصدر تارة صوفیة وتارة حضریة متقونة (مالوف) وطورا شعبیة من مناطق عدة من تونس منصھرة فیما بینها. أما مواضيع النصوص فقد تم انتقاؤها ونظمها لتعكس التخبطات والظروف التي يمر بها المواطن والحبيب والإنسان عموما، إذ تشیر إلى الواقع اجتماعي والسیاسي والثقافي الحالي، وهو واقع یستمد منه الفنان أفكاره.



بخصوص التصور الفني للعرض فسيقام على ركح أسود وأبیض یتناغم مع أغان ملتزمة، ملتزمة بالحب، بالوطن، وبالأمل. وتستلھم أغاني ھذا العرض عناصرھا التعبیریة والتقنیة أساسا من الموروث الموسیقي مع انفتاحھا على موسیقى العالم.



ويشترك في تقديم هذا المشروع الموسيقي مجموعة من الموسيقيين الشبان ممن لهم خبرة ودراية بالموروث الموسیقي، مع إتقانهم لأنماط موسيقية أخرى مختلفة، وهم محمد بن صالحة على آلة الناي وعطیل معاوي على آلة الكمنجة ووسیم الغضاب على آلة القیتار وبشیر النفاتي على الایقاعات وعلي بن خلیفة على الباص وعلاء بن فقیرة على البیانو ومحمد الخشناوي (على الطبول) ويتولى هندسة الصوت سفیان عیاري والإنتاج وإدارة العمل مریم سویلمي.



