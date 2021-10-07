دورة الصعود الى الرابطة 2 - هلال الرديف يهدد بالانسحاب

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 15:25قراءة: 0 د, 35 ث
نبهت هيئة فريق الهلال الرياضي بالرديف السلط المعنية بانها ستضطر للانسحاب من دورة الباراج الفاصلة للصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وذلك " بسبب قلة الامكانيات وعدم قدرتها على تحمل مصاريف دورة الباراج التي ستقام في بملاعب جهة سوسة من يوم الاحد 10 الى 17 اكتوبر الجاري " .

وحملت جمعية الهلال شركة فسفاط قفصة والسلط المحلية والجهوية مسؤولية اضطرارها الى الانسحاب من الدورة لقلة الموارد المالية.
ويلاقي هلال الرديف يوم الاحد بملعب المسعدين فريق نادي منزل بوزلفة في اولى جولات الباراج.

وكان هلال الرديف تاهل على حساب مستقبل القصرين امس في ملعب بوزيان بنتيجة 2-صفر في مباراة فاصلة من اجل اللحاق بدورة "الباراج" الحاسمة التي ستضم ايضا الملعب القابسي وملعب منزل بوزلفة ومستقبل السبيخة .

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