اضطراب  وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في عدة مناطق من ولاية قابس

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 15:20قراءة: 0 د, 24 ث
تم في حدود الساعة الواحدة ظهرا اليوم الخميس، تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالحامة ووذرف والمطوية وغنوش والمناطق العليا بمدينة قابس والمناطق المجاورة ، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

وأرجعت الشركة هذا الخلل إلى عطب مفاجئ طرأ صباح اليوم الخميس على قناة الجلب قطر 1000مم باتجاه مدينة قابس على مستوى الطريق الحزامية بالحامة
وأوضحت أنه من المنتظر ، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة 8 أكتوبر2021.



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