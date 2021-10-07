العباسي: سعيّد أكد لي أن النقاش مع النقد الدولي والبنك الدولي سيكُون مُربحًا من الجهتين

العباسي: سعيّد أكد لي أن النقاش مع النقد الدولي والبنك الدولي سيكُون مُربحًا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، الذي سلّم رئيس الدولة التقرير السنوي للبنك لسنة 2020.وخُصّص هذا اللقاء للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.كما تم، بالمناسبة، بحث التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.وقال العباسي، إن رئيس الجمهورية أكد له أن تونس تتعانل جديا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بطريقة ستُخول أن تكون البرامج في الفترة القادمة منظمة والنقاش سيكون مربحا من الجهتين وفق تعبيره.وفيما يتعلق بقانون المالية التكميلي، أوضح العباسي في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، أن هناك تعامل يومي مع وزارة المالية ويتم حاليا الإشتغال على القانون المذكور.وتابع أن مشروع قانون الممالية لسنة 2022، يُسجل تقدما، مبينا أن الوضع المالي بصدد التحسن.ووجه العباسي دعوة إلى الفاعلين الإقتصاديين في تونس إلى الوقوف مع تونس، معبرا عن أمله في تحسن الوضع الإقتصادي والمالية العمومية الفترة القادمة.