فرقة الحرس الديواني بالرقاب تحجز ملابس جاهزة مهربة بقيمة 153 ألف دينار باحتساب الشاحنة

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 12:58قراءة: 0 د, 28 ث
حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالرقاب، شاحنة محملة بكمية هامة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر ضمن عملية بلغت قيمة محجوزاتها باحتساب الشاحنة 153 الف دينار.

واكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، الخميس، انه تم، في اطار مكافحة التهريب، رصد شاحنة واخضاعها للتفتيش بعد رفض السائق الامتثال لإشارات أعوان الدورية، ليتبيّن انها محملة بكمية هامة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر.

ولاحظ المصدر ذاته، ان السائق لا يملك في شأن هذه البضاعة، التي بلغت قيمتها 93 الف دينار، وثائق تثبت شرعية مسكها مما تطلب حجزها الى جانب الشاحنة بعد تحرير محضر في الغرض.



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