مركز التوليد وطب الرضيع بتونس يخصص يوم 9 أكتوبر الجاري لتلقيح الحوامل و المرضعات ضد كورونا

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 18:15قراءة: 0 د, 32 ث
أفادت وزارة الصحة أن مركز التوليد وطب الرضيع بتونس يخصص يوم السبت 9 أكتوبر الجاري لتنظيم يوم مفتوح لتلقيح النساء الحوامل ممن بلغت فترة الحمل لديهن أربعة أشهر فما فوق و النساء المرضعات منذ ستة أشهر بعد الولادة ضد فيروس كورونا وذلك بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن اليوم المفتوح للتلقيح ينطلق بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة الثالثة ظهرا بالعيادات الخارجية لمركز التوليد وطب الرضيع بتونس بمستشفى وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة

ولفتت الوزارة الى أن المعنيات بالتلقيح خلال هذا اليوم هن من المسجلات على منظومة "ايفاكس" وكذلك غير المسجلات مشددة على أن اللقاح الذي سيتم استعماله هو لقاح "فايزر.

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